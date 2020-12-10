وزير الإنتاج الحربي: مصر مستعدة لإقامة شراكات صناعية مع العراق

2020/12/10 | 15:15 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة- مباشر: بحث محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع منهل عزيز محمود وزير الصناعة والمعادن العراقي، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانب المصري والعراقي والتباحث حول آليات تفعيل ما تم الاتفاق عليه خلال اللجنة العليا (العراقية-المصرية) …

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