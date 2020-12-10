وزير العمل العراقي والسفير الهولندي يتفقان على تخصيص 40 مليون يورو لدعم النازحين

2020/12/10 | 15:15 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ناقش وزير العمل والشؤون الاجتماعية، عادل الركابي، اليوم الخميس، مع السفير الهولندي لدى العراق ميشيل رينتينار والوفد المرافق له، العديد من المحاور الأساسية التي تخدم الشباب؛ كالمنح الدراسية التي تقدم للطلاب العراقيين لإكمال الدراسات في …

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