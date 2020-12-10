2020/12/10 | 15:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية والضاري يبحثان مستجدات الأوضاع في البلاد) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجمهورية والضاري يبحثان مستجدات الأوضاع في البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).