الحلبوسي يدعو الى التكاتف لإنقاذ البلاد من خطر الانتكاس

2020/12/10 | 15:23 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} حذر رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، من "خطر الانتكاس" في البلاد مجدداً اثر التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.

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