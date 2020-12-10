2020/12/10 | 15:26 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد إجراء التعديلات.. البرلمان يعتزم تمرير قانون جرائم المعلوماتية في الجلسات المقبلة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/10 | 15:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد إجراء التعديلات.. البرلمان يعتزم تمرير قانون جرائم المعلوماتية في الجلسات المقبلة) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد إجراء التعديلات.. البرلمان يعتزم تمرير قانون جرائم المعلوماتية في الجلسات المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).