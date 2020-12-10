الحلبوسي: النصر على ’داعش’ صنعته الإرادة العراقية وأسست له المرجعية

2020/12/10 | 15:29 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

استذكر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الخميس، عمليات استعادة السيطرة على الاراضي العراقية من عناصر "داعش"، فيما اشار الى ان النصر صنعته الإرادة العراقية، وأسست له المرجعية بفتواها الكفائية، واستجاب له الشعب بكلِّ أطيافه وألوانه وتوجهاته، وقاتلت لأجله ‏القوات الأمنية بمختلف صنوفها.

وذكر الحلبوسي في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (10 كانون الاول 2020)، "نقف اليوم بكلِّ فخر واعتزاز ‏مستذكرين الملحمة التاريخية والمعركة الفاصلة التي دحرت الإرهاب، في مثل هذا اليوم تم إعلان النصر الناجز على عصابات داعش الإرهابية".

واضاف "لقد كان نصراً مختلفاً بكل تفاصيله، بتوقيته وأدواته وأساليبه، نصراً صنعته الإرادة العراقية، وأسست له المرجعية بفتواها الكفائية، واستجاب له الشعب بكلِّ أطيافه وألوانه وتوجهاته، وقاتلت لأجله ‏القوات الأمنية بمختلف صنوفها، وأسهم فيه دعم الأشقاء والأصدقاء، وتكاتفت الجهود من كلِّ القوى السياسية متعاضدة ومتجاوزة خلافاتها الجانبية، في لحظة كان العراق على المحك والدولة على حافة الهاوية، فأعزَّ الله العراق بنصر عظيم وحمى دولته وشعبه".

وتابع: "بعد ان دفعنا الثمن الغالي وقدَّمنا هذه الدماء الزكية وخسرنا المدن التي دمَّرها الإرهاب وتسببت الحرب بتوقف الحياة لسنوات، نجد أنفسنا اليوم مدعوين للتكاتف من جديد، لإنقاذ البلاد مما هي فيه الآن من خطر الانتكاس بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، التي لا تقلُّ خطرا عن اللحظة التي واجهنا فيها الإرهاب"، داعياً "الجميع إلى تحمل المسؤولية بمعالجة آثار الإرهاب، واستكمال النصر بعودة النازحين إلى ديارهم، وإعمار المناطق المدمرة، وتعويض المتضررين، ومعالجة أسباب ظهور التطرف من خلال تحقيق العدالة الاجتماعية".

وختم الحلبوسي البيان بـ "المجد والرحمة للشهداء..



والعزة والفخر لأبطال قواتنا الأمنية..



وعظيم الامتنان لكلِّ من ساندَ في هذه المواجهة التاريخية التي أسفرت عن هذا النصر العظيم".

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