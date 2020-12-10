منتخبنا للشباب يلاعب منتخب لبنان الاولمبي ودياً

2020/12/10 | 15:29 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يلتقي منتخبنا الوطني للشباب بكرة القدم، منتخب لبنان الاولمبي ودياً خلال الشهر المقبل في محافظة كربلاء المقدسة، وذلك ضمن تحضيراتهِ لبطولة آسيا تحت 19 عاما والتي ستقام في أوزبكستان مطلع آذار/ مارس المقبل.

وسيخوضُ منتخبنا الوطني للشباب مباراتين وديتين أمام منتخب لبنان في السادس والتاسع من شهر كانون الثاني المقبل على ملعب كربلاء الدولي.

ويأملُ الجهاز الفني لمنتخب الشباب الاستفادة من هاتين المباراتين فنياً قبل الدخول في المرحلة الاخيرة من الإعداد والتي ستتضمن خوضَ عددٍ من المباريات الودية قبل الذهاب إلى أوزبكستان للدخول في منافسات البطولة الآسيوية.

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