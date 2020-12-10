حلو كالنسيان... - ربيعة العربي

2020/12/10 | 15:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ربيعة_العربي حلو كالنسيان...كطائر ينقر زجاج نافذتي...كفراشة تداعب طفلة.حلو...كلحن جميل ...كابتسامة الرضيع...كقطرة ماء في فم ظمآن.حلو...كنسمة بعد الهجير...كعيد الفطر....كلذة العشق.حلو...كالغيث يأتي بعد اليأس و كاخضرار بعد فصل الخريف.حلو...رباه تعجز لغتي.يخرس بوحي.



كان بمذاق البدر في ليلة صافية...وعوالمي نشوى بميلاد جديد.أتى الفجر باسما و قال لي:- ها..كتابيا.غادري الآن و اسكني في الغد.



و ......





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