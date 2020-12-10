2020/12/10 | 15:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عزالدين_بوغانمي الديمقراطية يبنيها الديمقراطيون.



ونحن في تونس عندنا طبقة سياسية على اختلاف توجّهاتها، تشترك في كونها وريثة الاستبداد وسليلته، وغير مؤمنة بالدّيمقراطية.



ولأنّ الاستبداد اختطف الدّولة، وجعلها في خدمة النخبة الحاكمة، وأكره النّاس على القبول بسياساته في كلّ مجالات الحياة، وفرض عليهم الإذعان باستخدام البطش.، فقد تبيّن بعد 14 جانفي أنّ هنالك شروخ ثقافية عميقة غطّاها الاستبداد، تمنع قيام إجماع داخلي ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدّيمقراطية يبنيها الدّيمقراطيون. وليست وحيًا يُوحى! - عزالدين بوغانمي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدّيمقراطية يبنيها الدّيمقراطيون. وليست وحيًا يُوحى! - عزالدين بوغانمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).