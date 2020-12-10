تاريخ الدين: الدين في مصر القديمة - مالك ابوعليا

2020/12/10 | 15:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مالك_ابوعليا الكاتب: سيرجي الكساندروفيتش توكاريفترجمة مالك أبوعلياالملاحظات والتفسير بعد الحروف الأبجدية بين قوسين (أ)، (ب)...



هي من عمل المُترجمان تاريخ الأديان في الشرق الكلاسيكي معروف نسبياً بسبب توافر العديد من المصادر المكتوبة والأركيولوجية.



كانت هذه الأديان موضوع دراسات عديدة.على الرغم من أن شعوب الشرق القديم، وخاصةً مصر وبلاد ما بين النهرين قد طوّروا مُجتمعاتٍ طبقية مُتقدمة و ......





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