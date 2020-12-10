2020/12/10 | 15:30 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت وكالة الاستخبارات، الخميس، عن اعتقال متهم بالاتجار بالبشر وآخر مهرب للمشتقات النفطية في بغداد.

وقالت الاستخبارات في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات بغداد في وزارة الداخلية تمكنت من القاء القبض على متهمين اثنين بعد تشكيل فريق عمل مختص ونصب كمينين محكمين لهما".

وأضافت أنه "القي القبض على الاول في منطقة النهروان في بغداد والمطلوب وفق احكام المادة (٥/ من قانون الاتجاربالبشر)، والثاني في منطقة التاجي شمالي العاصمة والمطلوب وفق احكام المادة (٣/اولا) من قانون تهريب المشتقات النفطية، وقد تم تسليمهما الى جهات الطلب".

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