الكاظمي يجري جولة تفقدية في شوارع واسواق الفلوجة

2020/12/10 | 15:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اجرى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي جولة تفقدية في شوارع واسواق مدينة الفلوجة.واستمع الى اهم مطالب مواطنيها ، ووجّه الدوائر المعنية باتخاذ الاجراءات اللازمة للاسراع بتلبية الاحتياجات اليومية والخدمات الاساسية لاهالي المدينة.كما حثّ الاجهزة والحكومة المحلية على بذل اقصى الجهود، خدمة لاهالي المدينة والعمل على تجاوز المعوّقات الروتينية واختزال الزمن، في سبيل اداء افضل يتناسب مع حجم التضحيات التي قدّمتها المدينة ./ انتهى8

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