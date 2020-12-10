رئيس الجمهورية و الأمين العام للمشروع الوطني العراقي يؤكدان اهمية توفر النزاهة والعدالة في الانتخابات المقبلة

2020/12/10 | 15:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس ، الأمين العام للمشروع الوطني العراقي جمال الضاري.وجرى خلال اللقاء، حسب بيان رئاسي ، بحث مستجدات الاوضاع في البلاد، والتأكيد على ضرورة التلاقي والحوار من اجل تحقيق المصلحة العليا للبلد، وتعزيز التماسك الاجتماعي، والعمل على ضمان الامن والاستقرار.واكد الجانبان اهمية الانتخابات المقبلة مع ضرورة توفر شروط النزاهة والعدالة في تنظيمها ومنع التزوير والتلاعب، ومواصلة الاصلاح البنيوي ومكافحة الفساد وصولاً إلى حكم رشيد خادم لجميع المواطنين./انتهى8

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