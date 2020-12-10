السعودية تقر لقاح

2020/12/10 | 15:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقرت السعودية موافقتها على تسجيل لقاح فايز-بيونتيك لفيروس كورونا المستجد في المملكة بعد تقدم الشركة بطلب لذلك وتقديمها البيانات الخاصة باللقاح، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

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