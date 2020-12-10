الكاظمي يعقد اجتماع امني في مقر قيادة عمليات شرق الانبار

2020/12/10 | 16:00 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

زار رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، الخميس، مقر قيادة عمليات شرق الأنبار للحشد الشعبي في مدينة الفلوجة.

وقال المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (10 كانون الاول 2020)، ان "الكاظمي اجتمع بالقيادات والمقاتلين المتواجدين في المقر، مهنئاً إيّاهم بالذكرى الثالثة ليوم النصر على عصابات داعش الإرهابية".

وقال الكاظمي خلال لقائه المقاتلين في المقر، إن "هذا الانتصار الكبير الذي حفظ للعراق وحدته، ماكان لينجز لولا تضحيات شهدائنا الأبرار، والدماء التي نزفت، والذين مازالوا مرابطين على الأرض، لحفظ هذا الانتصار".

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