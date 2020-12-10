2020/12/10 | 16:00 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدرت ادارة نادي النجف بياناً ردت فيه على ماتم تداوله في وسائل الاعلام بشأن الديون السابقة لعدد من اللاعبين مثلوا في وقتٍ سابق نادي النجف.

وذكر في البيان ” ان الرسالة التي وصلت إلى موقع النادي والتي تطالبه بدفع ديون اللاعبين هي من شخص غير معرف ويدعي صفة الممثل القانوني كما هو موقع في القائمة (توقيع بدون اسم ) وهي عبارة عن ايميل باسم Reda Ahmed”

واضاف “حسب التعليمات المعمول بها يجب أن تكون المراسلات مع الأندية حصراً من مواقع الاتحادات الدولي والآسيوي والعراقي المعتمدة وفق المراسلات الرسمية “

وتابع “حسب التعليمات المنشورة بموقع الاتحاد الدولي والتي تخص كيفية استقبال الشكاوي عبر البريد الإلكتروني يجب ان تتضمن عدد من الشروط منها وجود الوثائق ذات الصلة بالنزاع مثل العقود والمراسلات المتعلقة بالقضية وايضاً قرار من الهيئات القانونية لاتحاد كرة القدم المعترف بها من الاتحاد الآسيوي ومنها ( لجنة التأديب او الاستئناف ) والمحاكم الرياضية والمحاكم الوطنية بالاضافة الى أن يكون المشتكي والذي يحمل صفة ((فني ..طبي ..إداري..لاعب )) مسجل ضمن لوائح التراخيص الآسيوية للنادي والتي بدء العمل فيها موسم 2016/2017”

واختتم “وعليه ووفق ماتقدم النادي غير ملزم بالرد وسيقوم باتخاذ ما يلزم في حال وصول هكذا قضايا وفق الأطر القانونية ، علما ان قسم من هذه الأسماء تم تقديم دفوعات بشأن قضاياهم والقسم الاخر شكاواهم لاتستند إلى الضوابط القانونية وستتم الاجابة على كل دعوى تصل للنادي بصورة رسمية.”

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ادارة النجف ترد على الوثائق التي كشف عنها المحامي المصري 7 SKY TV.

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