طائرات تركية تقصف مناطق في محافظة دهوك باقليم كردستان

2020/12/10 | 16:01 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السليمانية/نينا/قصفت طائرات تركية مناطق بمحافظة دهوك في اقليم كردستان .وذكر شهود عيان :" ان طائرات حربية تركية قصفت منطقة برواري بشكل مكثف "، دون توفر معلومات عن الاضرار الناجمة جراء استمرار القصف.واضاف الشهود :" ان الطائرات قصفت ايضا مرتفعات جياديل بمنطقة برادوست ،ما اسفر عن نفوق اعداد كبيرة من المواشي"./ انتهى

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