الكاظمي من مقر قيادة شرق الانبار للحشد الشعبي : النصر ما كان لينجز لولا تضحيات شهدائنا الابرار

2020/12/10 | 16:01 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اكد رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، خلال زيارته مقر قيادة عمليات شرق الانبار للحشد الشعبي في مدينة الفلوجة :" ان الانتصار الكبير الذي حفظ للعراق وحدته، ماكان لينجز لولا تضحيات شهدائنا الابرار، والدماء التي نزفت، والذين مازالوا مرابطين على الارض لحفظ هذا الانتصار".واجتمع الكاظمي بالقيادات والمقاتلين الموجودين في المقر، مهنئاً ايّاهم بالذكرى الثالثة ليوم النصر على عصابات داعش الارهابية"./انتهى8

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