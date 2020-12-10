2020/12/10 | 16:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مؤشر كورونا يتراجع في العراق ..25 وفاة و1380 إصابة جديدة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مؤشر كورونا يتراجع في العراق .. 25 وفاة و1380 إصابة جديدة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مؤشر كورونا يتراجع في العراق .. 25 وفاة و1380 إصابة جديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).