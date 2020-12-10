هل ستمتد اليها؟.. ناشطون يوضحون مواقف المناطق المتنازع عليها من احتجاجات كردستان

2020/12/10 | 16:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

استبعد ناشطون في المناطق المتنازع عليها والمشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي في ديالى انتقال شرارة تظاهرات مدن اقليم كردستان اليهم في ظل وجود آلاف الموظفين الذين يعانون من اوضاع معيشة صعبة جدا.

وقال الناشط والإعلامي سرور علي وهو من سكنة قضاء خانقين (100كم شمال شرق بعقوبة) في حديث لـ( بغداد اليوم)، إنه "شارك بعدد ليس قليل من التظاهرات السلمية في خانقين على مدار سنوات للمطالبة بحقوق الاهالي في ملفات متعددة، لكن هنالك اياد خفية واخرى علنية تهدد بشكل مباشر وغير مباشر الناشطين والاعلاميين حيال اقامة التظاهرات تقف وراءها احزاب سياسية متعددة العناويين".

واضاف علي أن "انتقال تظاهرات مدن كردستان الى خانقين امر مستبعد".

من جهته بين حسن الكروي ناشط في جلولاء(70كم شمال شرق بعقوبة) أن" انتقال شرارة تظاهرة كردستان الى المدن المتنازع عليها في جلولاء وبقية المناطق امر صعب جدا لاسباب متعددة، من بينها غالبية موظفين هذه المناطق يستلمون رواتبهم من الحكومة الأتحادية".

إلى ذلك رأى المراقب السياسي ثروت اللهيبي أن "تظاهرات اقليم كردستان جاءت نتيجة تراكمات مستمرة منذ سنوات بسبب ازمة الرواتب والصراعات بين احزابها المتنفذة وعدم تفاعلها مع ازمات الاهالي المعيشية والتي بلغت مستويات حادة جدا مع تاخر تسديد الرواتب والادخار بنسبة عالية".

واضاف اللهيبي أن"خانقين والتي يمثل الكرد الاغلبية فيها ربما لن تنطلق اي تظاهرة فيها لان وضعها مختلف خاصة وان اغلب موظفيها تابعين لدوائر اتحادية وليس الاقليم".

وكان مصدر أمني باقليم كردستان، أفاد أمس الاربعاء، بمقتل متظاهر جديد اثناء اطلاق نار في ناحية عربت، بمحافظة السليمانية.

وقررت اللجنة الأمنية العليا في اقليم كردستان، أمس الاربعاء، حظر التظاهرات غير المرخصة، فيما اصدرت مجموعة تعليمات أخرى بشأن الاحتجاجات الجارية.

ووجهت اللجنة في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، اوامر بـ"يمنع اقامة اي تظاهرة أو تجمع دون وجود رخصة، إضافة إلى منع وقوع تظاهرات تؤدي الى احداث اعمال واضرار بالممتلكات العامة".

وحذرت اللجنة، أن "جميع من يتم اعتقاله بشكل رسمي سيتم تقديه للقضاء وفقا للقانون"، مطالبة الاطراف السياسية بـ"التعامل بشكل مسؤول مع الاوضاع الحالية".

ودعت اللجنة الأمنية العليا في اقليم كردستان القنوات ووسائل الاعلام الى "التعامل بمسؤولية مع الأحداث الحالية".

وأفاد مراسل (بغداد اليوم)، في وقت سابق من اليوم، بأن أعمال حرق جديدة طالت اليوم مقر حركة التغيير في قضاء جمجمال، فيما تصادم المحتجون مع حماية مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني اثناء محاولة حرقه، وجرى اطلاق النار عليهم.

وأضاف أنه تم فتح النار على المحتجين الذين حاولوا حرق مقر الحزب الديمقراطي أدى لسقوط قتيلين اثنين مع جريحين آخرين، مشيراً إلى استمرار التظاهرات في مناطق سيد صادق وشارزور، مع استمرار حظر التنقل بين الأقضية والنواحي.

وتستمر الاحتجاجات في كردستان والتي مضى على اندلاعها منذ اكثر من اسبوع، بعدما نظم مدرسون وموظفون حكوميون احتجاجات تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية وبصرف الرواتب المتأخرة.

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