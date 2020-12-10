الكاظمي من مقر قيادة للحشد الشعبي بالانبار: الانتصار ما كان ليتحقق لولا تضحيات الشهداء

2020/12/10 | 16:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

زار رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، مقر قيادة عمليات شرق الأنبار للحشد الشعبي في مدينة الفلوجة.

واجتمع سيادته بالقيادات والمقاتلين المتواجدين في المقر، مهنئاً إيّاهم بالذكرى الثالثة ليوم النصر على عصابات داعش الإرهابية.

وقال السيد الكاظمي خلال لقائه المقاتلين الأبطال في المقر، إن هذا الانتصار الكبير الذي حفظ للعراق وحدته، ماكان لينجز لولا تضحيات شهدائنا الأبرار، والدماء التي نزفت، والذين مازالوا مرابطين على الأرض، لحفظ هذا الانتصار.

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء10-كانون الأول-2020

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