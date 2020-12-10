رئيس الجمهورية: تعزيز التماسك الاجتماعي

وجرى، خلال اللقاء، بحث مستجدات الأوضاع في البلاد، والتأكيد على ضرورة التلاقي والحوار من أجل تحقيق المصلحة العليا للبلد، وتعزيز التماسك الاجتماعي، والعمل على ضمان الأمن والاستقرار، والإشارة إلى أهمية الانتخابات المقبلة مع ضرورة توفر شروط النزاهة والعدالة في تنظيمها ومنع التزوير والتلاعب، ومواصلة الإصلاح البنيوي ومكافحة الفساد وصولاً إلى حكم رشيد خادم لجميع المواطنين.
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