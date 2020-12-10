رئيس الجمهورية: تعزيز التماسك الاجتماعي

2020/12/10 | 16:04 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل السيد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الخميس 10 كانون الأول 2020 في قصر السلام ببغداد، الأمين العام للمشروع الوطني العراقي جمال الضاري.

وجرى، خلال اللقاء، بحث مستجدات الأوضاع في البلاد، والتأكيد على ضرورة التلاقي والحوار من أجل تحقيق المصلحة العليا للبلد، وتعزيز التماسك الاجتماعي، والعمل على ضمان الأمن والاستقرار، والإشارة إلى أهمية الانتخابات المقبلة مع ضرورة توفر شروط النزاهة والعدالة في تنظيمها ومنع التزوير والتلاعب، ومواصلة الإصلاح البنيوي ومكافحة الفساد وصولاً إلى حكم رشيد خادم لجميع المواطنين.

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