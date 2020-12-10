سمير هورامي: حكومة الاقليم تريد التوصل الى اتفاق مع بغداد

2020/12/10 | 16:04 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستمر لقاءات ومباحثات وفد حكومة الاقليم برئاسة قوباد طالباني نائب رئيس مجلس الوزراء في اقليم كوردستان المتوجه الى العاصمة الاتحادية بغداد مع الاطراف السياسية العراقية، فيما من المقرر ان يجتمع الوفد مع عدد من الاطراف اليوم الخميس.

وكان وقد رفيع من حكومة اقليم كوردستان قد وصل امس الاربعاء، الى العاصمة الاتحادية بغداد لبدء جولة جديدة من المباحثات مع وزيري النفط والمالية في الحكومة الاتحادية والاطراف ذات العلاقة.

وفي هذا الصدد قال سمير هورامي المتحدث باسم قوباد طالباني نائب رئيس مجلس الوزراء في اقليم كوردستان خلال تصريح خاص لـ PUKmedia، اليوم الخميس: ان اجتمعات وفد حكومة الاقليم المتوجه الى بغداد مستمرة مع الحكومة الاتحادية والاطراف السياسية.

واضاف هورامي: ان حكومة اقليم كوردستان ترغب بالاتفاق مع بغداد، ولهذا الغرض فأن حكومة الاقليم تطبق التزاماتها الدستورية كافة، مضيفا بالقول: ان حكومة اقليم كوردستان ليس لها خطوط حمراء للتوصل الى اتفاق مع بغداد وانها مستعدة بتسليم ايرادات النفط التي تطالب بها الحكومة الاتحادية.

وحول قانون الموازنة الاتحادية العامة للعام المقبل 2021 وحصة اقليم كوردستان فيها، اشار هورامي الى، انه لم يتم كتابة مسودة مشروع القانون وان وفد حكومة الاقليم يبذل الجهود الحثيثة للتوصل الى اتفاق مع بغداد لتثبيت حصة اقليم كوردستان والمستحقات المالية ضمن مشروع قانون الموازنة.

وفيما يخص مسألة ارسال مبلغ 320 مليار دينار الى اقليم كوردستان من قبل الحكومة الاتحادية، بيّن سمير هورامي، ان الأطراف السياسية في بغداد غير متفقة على ارسال المبلغ، لافتا انه ولهذا السبب لم ترسل الحكومة الاتحادية المبلغ الى الحكومة الاتحادية.

PUKmedia خاص

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