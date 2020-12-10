2020/12/10 | 16:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، ضبط تلاعب في وصف البضاعة وإعادة مادة الحديد في منفذي ميناء أم قصر الشمالي والقائم.

وقالت الهيأة في بيان صحفي، ان “كوادرها في منفذ ميناء ام قصر الشمالي بمحافظة البصرة، تمكنت من ضبط حاويتين حجم 40 قدم بداخلهما (علب كارتونية) موسومة صنع في العراق المنشأ الإمارات وبواقع حمولة (41بكج) حسب ما تم ذكره في المعاملة الكمركية والمنجزة خلافاً للضوابط والتعليمات من قبل لجنة الكشف الكمركي التابع الى المركز الكمركي لميناء ام قصر الشمالي”.

واضافت الهيأة، انه “تمت عملية الضبط خارج الحرم الكمركي عند سيطرة البحث والتحري هيأتنا بعد تدقيق معاملتها الكمركية ومعاينة البضاعة من قبلهم، حيث تبين أن الحمولة الفعلية للحاويتين مادة النايلون المطبوع والتي لم تذكر في كتاب الإعفاء الصادر من المديرية العامة للتنمية الصناعية”، لافتة الى ان “ذلك يعد تلاعبا في وصف البضاعة وتهربا من دفع الرسوم الكمركية وفقا للضوابط والتعليمات النافذة”.

واكدت انه “تم إحالة ما تم ضبطه وفق محضر اصولي مثبــت فيه لجنة الكشف المنجزة للمعاملة الكمركية خلافاً للضوابط الى قاضي تحقيق ام قصر لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها وبحق المقصرين”.

وتابعت “في سياق آخر اعاد منفذ القائم الحدودي في محافظة الأنبار (6) عجلات محملة بمادة (حديد شخاطة) إلى الجانب السوري عبر معبر البوكمال الحدودي وذلك لفشل المادة في الفحص وعدم مطابقتها للمواصفات القياسية للجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط تلاعب في وصف البضاعة وإعادة مادة الحديد في منفذي أم قصر الشمالي والقائم) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط تلاعب في وصف البضاعة وإعادة مادة الحديد في منفذي أم قصر الشمالي والقائم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).