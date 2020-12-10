صالح والضاري يؤكدان أهمية توفر شروط النزاهة والعدالة خلال العملية الانتخابية

2020/12/10 | 16:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الرئيس العراقي برهم صالح والأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري، على ضرورة التلاقي والحوار من أجل تحقيق المصلحة العليا للبلد.

وخلال لقاء جمعهما اشار الجانبان إلى أهمية الانتخابات المقبلة مع ضرورة توفر شروط النزاهة والعدالة في تنظيمها ومنع التزوير والتلاعب، ومواصلة الإصلاح البنيوي ومكافحة الفساد وصولاً إلى حكم خادم لجميع المواطنين.

هذا وبحث الجانبان مستجدات الأوضاع في البلاد، وتعزيز التماسك الاجتماعي، والعمل على ضمان الأمن والاستقرار.

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