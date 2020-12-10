2020/12/10 | 16:16 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الخميس، ان النصر على داعش صنعته الإرادة العراقية، وأسست له المرجعية بفتواها الكفائية، فينا اشار الى ان استكمال النصر يتطلب عودة النازحين إلى ديارهم وإعمار المناطق المدمرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي: النصر صنعته الإرادة العراقية وأسست له المرجعية.. شرطان لاستكماله ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي: النصر صنعته الإرادة العراقية وأسست له المرجعية.. شرطان لاستكماله ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).