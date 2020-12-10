مباحثات مصرية عراقية للتعاون المشترك في مجال الهجرة

2020/12/10 | 16:16 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة- مباشر: بحثت نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع إيفان فائق جابرو وزيرة الهجرة والمهاجرين العراقية، التعاون المشترك بين البلدين في مجال الهجرة والمهاجرين، وتبادل الخبرات الخاصة بالتجربة والخبرة المصرية في …

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