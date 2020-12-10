2020/12/10 | 16:19 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد…

أعلنت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي بكرة القدم، ان منتخب الشباب سيواجه الاولمبي اللبناني ودياً.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته /المعلومة/ ان “منتخبنا الوطني للشباب بكرة القدم، يلاقي منتخب لبنان الاولمبي ودياً خلال الشهر المقبل في محافظة كربلاء المقدسة، وذلك ضمن تحضيراتهِ لبطولة آسيا تحت 19 عاما والتي ستقام في أوزبكستان مطلع آذار المقبل”.

واضافت “سيخوض منتخبنا الوطني للشباب مباراتين وديتين أمام منتخب لبنان في السادس والتاسع من شهر كانون الثاني المقبل على ملعب كربلاء الدولي”.

وتابعت “يأمل الجهاز الفني لمنتخب الشباب الاستفادة من هاتين المباراتين فنياً قبل الدخول في المرحلة الاخيرة من الإعداد والتي ستتضمن خوضَ عددٍ من المباريات الودية قبل الذهاب إلى أوزبكستان للدخول في منافسات البطولة الآسيوية”.



انتهى/ 25 ل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنتخب العراقي للشباب يلاعب لبنان الاولمبي ودياً) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنتخب العراقي للشباب يلاعب لبنان الاولمبي ودياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).