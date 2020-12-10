المركزي الأوروبي يبقي على سعر الفائدة عند صفر في منطقة اليورو

2020/12/10 | 16:25 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

قرر مجلس البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية في منطقة اليورو عند 0%.

وأعلن البنك المركزي الأوروبي عن رفع الميزانية المخصصة للبرنامج الطارئ لشراء الأسهم السيادية والأوراق المالية بمقدار 500 مليار يورو لتصل إلى 1.85 تريليون يورو، وذلك في إطار جهود البنك للتخفيف من التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا.

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