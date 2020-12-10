حكومة الاقليم: ليس لنا خطوط حمر مع بغداد ومستعدون لتسليم النفط التي تطالب به

2020/12/10 | 16:25 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت حكومة اقليم كردستان ان ليس لها "خطوط حمر" مع الحكومة الاتحادية.

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