وزير التعليم يكشف عن برامج دراسية عليا في المحافظات المحررة

2020/12/10 | 16:26 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي استعداد الجامعات وكلياتها ومعاهدها ومراكزها المختصة بدعم وتطوير ملاكات مؤسسات الدولة عبر مشاريع الدراسات العليا كاشفا في الوقت نفسه عن صياغة برامج دراسية وعلمية في المحافظات المحررة.

وفي كلمته خلال احتفالية إطلاق مشروع تطوير مهارات منتسبي الوزارات بالتعاون بين مستشارية الأمن القومي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحضور شخصيات وقيادات أكاديمية من جامعتي بغداد والنهرين أوضح معالي الوزير أن الوزارة لم تدخر جهدا في الانفتاح على مؤسسات الدولة وتقديم خدماتها التعليمية لأنها تؤمن بمهمتها في إحداث التطوير على المستوى العلمي والتقني والثقافي وبناء أجيال وملاكات متسلحة بالعلم والمعرفة حتى تكون قوة فاعلة في المجتمع وقادرة على تلبية احتياجات التنمية.

وتابع أن الهوية المهنية والأكاديمية لمؤسسات التعليم العالي تعطيها زخما مباشرا باتجاه العطاء المستمر في تقديم ما يحتاج اليه المجتمع ومؤسسات الدولة العراقية في كل الأوقات مشيرا الى ان دوافع هذه الخدمات الجليلة تبدأ من الوطن وتنتهي اليه.

بدوره ثمن مستشار الأمن القومي السيد قاسم الأعرجي التعاون الكبير الذي تبديه مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي مؤكدا أن مشروع تطوير مهارات منتسبي الوزارات في المجالات العلمية والنفسية يعد انجازا كبيرا كونه يرفد مؤسسات الدولة بالطاقات المتطورة.

وفي هذا السياق وصف مسؤول الخلية النفسية الاستراتيجية السيد سعيد الجياشي المشروع بالمنجز العلمي المهم الذي يوفر سبع برامج تخصصية للدراسات العليا في حقول علمية استراتيجية تعزز المهارات وتوفر جوا علميا للتطوير المهني.

واختتم رئيس قسم الدراسات العليا في دائرة البحث والتطوير الدكتور عبد الجبار حسين علي احتفالية اطلاق المشروع بكلمة أكد فيها أهمية التخصصات المدروسة في برامج الدبلوم العالي المهني والدبلوم المعادل للماجستير ولاسيما ما يتعلق منها بالعمليات النفسية والتنمية والتأهيل والأمن المجتمعي وتكنولوجيا المعلومات والبرامجيات وهندسة المعلومات وتكنولوجيا الإعلام وبناء السلام.

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