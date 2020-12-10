النزاهة النيابية تتوقع تأجيل اقرار الموازنة

2020/12/10 | 16:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

توقعت لجنة النزاهة النيابية، الخميس، تأجيل اقرار مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١ داخل مجلس النواب.

وقال عضو اللجنة عبد الامير المياحي في تصريح لـ/ المعلومة/، ان “مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١ لم يصل لمجلس النواب حتى الان من مجلس الوزراء”، لافتا الى انه “من المتوقع تأجيل اقرار الموازنة داخل مجلس النواب لعدم ارسالها لغاية الان”.

واضاف ان “الحكومة رفعت فقرة تمويل الانتخابات لمجلس النواب بسبب تأخير الموزانة”، مبينا ان “ما يجري في اقليم كردستان امر يعود الى عدم التزام الاقليم بدفع اموال الصادرات النفطية والمنافد الحدودية”.

واكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، امس الاربعاء، ان اقرار مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١ داخل مجلس النواب سيحتاج الى شهرين.

واكد النائب عن تحالف الفتح احمد الكناني، اول امس الثلاثاء، ان حكومة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي عاجزة عن تقديم مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١ لمجلس النواب.



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