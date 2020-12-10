اصابة مزارع بانفجار عبوة ناسفة في احدى قرى ديالى

2020/12/10 | 16:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / اصيب مزارع في انفجار عبوة ناسفة جنوب بعقوبة مركز محافظة ديالى .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان عبوة ناسفة انفجرت على جانب احد الطرق الزراعية بأطراف قرية / الجديدة / التابعة لناحية بهرز جنوب بعقوبة ، ما اسفر عن اصابة احد المزارعين " .واضاف :" ان المصاب نقل الى مستشفى بعقوبة التعليمي ، فيما شنت قوة امنية حملة تفتيش في المنطقة بحثا عن المنفذين "./انتهى

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