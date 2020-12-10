تسجيل 1380 اصابة جديدة بكورونا و2121 حالة شفاء في عموم العراق

2020/12/10 | 16:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت وزارة الصحة والبيئة عن تسجيل 1380 اصابة جديدة بفايروس كورونا ، و2121 حالة شفاء و25 وفاة في عموم العراق خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية ./ انتهى8

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