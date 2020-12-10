بيان من الفريق عبد الوهاب الساعدي

2020/12/10 | 16:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

“وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ “

صدقَ اللهُ العظيم

بإسمي وإسم أبطال جهاز مُكافحة الإرهاب أُهنئ شعبنا العراقي الكريم بمناسبةِ الذكرى الثالثةِ لتحريرِ أرضِ العراق من عصاباتِ تنظيم داعش الإرهابي (يوم النصر).

إن ما قدمهُ أبناءُ القواتِ العراقيةِ المسلحة البطلة بمختلف مسمياتها في معارك التحرير تعجزُ عن وصفه الكلمات او أن يرقى الى بيانه المفردات فإن تلك التضحيات ستظلُ خالدةً على مرِ الدهورِ وكرِ العصور.

إن أبطالَكم في جهاز مكافحة الإرهاب لم يدخروا جهدًا وواصلوا الليلَ بالنهارِ في أحلك معاركِ المصير التي خاضوها ضد قوى الظلام واعداء الانسانية وبذلوا الغالي والنفيس حتى تحريرِ آخر شبرٍ من ارضنا المعطاء.

وبعد أن تحررتْ أرضُنا من براثن هذه العصابات هاهم أبطالكم في جهازِ مُكافحةِ الإرهاب يقضون مضاجعَ ماتبقى من تلك الفلول الارهابية فلا مأمن لهم في ارض العراق ولن يغمضَ لنا جفنٌ الا بالقضاء على آخر ارهابي لنصلَ بعراقنا الى وطن آمن مستقر يرفلُ أبناؤه بالعز والكرامة.

الرحمةُ والخلودُ لشهداء العراق الابرار ...

الصبرُ والرفعةُ لعوائلهم الكريمة المضحية ...

الشفاءُ العاجلُ للجرحى الابطال.

الفريق أول الرُكن

عبد الوهاب الساعدي

رئيسُ جهازِ مكافحةِ الإرهاب

١٠ كانون الاول ٢٠٢٠

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