العراق يسجل 1380 اصابة جديدة بكوفيد-19

2020/12/10 | 16:35 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة والبيئة الاتحادية اليوم الخميس، في بيان للموقف الوبائي، انها سجلت ما مجموعه 1380 اصابة جديدة بفايروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوزارة في بيان: ان عدد الاصابات المسجلة بكورونا في عموم العراق بلغ 1380 اصابة، مشيرة الى ان عدد حالات التعافي من الفايروس المستجد بلغ 2121.

واشار البيان الى ان عدد الوفيات المسجلة بلغت 25 حالة وفاة، مبينة ان حالات حصيلة حالات الوفيات منذ انتشار الجائحة ارتفع الى 12526.

PUKmedia اعلام وزارة الصحة البيئة

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