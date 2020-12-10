أسباب وأعراض الأورام الدماغية - مصعب قاسم عزاوي

2020/12/10 | 16:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصعب_قاسم_عزاوي أولاً: أعراض عامة تشير إلى احتمال الإصابة بأورام المختتنوع أعراض الإصابة بأورام المخ بناء على الجزء الدقيق المصاب من الدماغ، وتشمل الأعراض العامة على ما يلي:• صداع مزمن شديد• نوبات الصرع• الغثيان المستمر والتقيؤ والنعاس• تغيرات عقلية أو سلوكية مثل مشاكل الذاكرة أو تغيرات في الشخصية.• الضعف التدريجي أو الشلل في جانب واحد من الجسم، ووجود مشاكل في الرؤية أو وجود مشاكل في الكلا ......





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