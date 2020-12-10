رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يجري جولة تفقدية في شوارع وأسواق الفلوجة

2020/12/10 | 16:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أجرى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، جولة تفقدية في شوارع وأسواق مدينة الفلوجة.

واستمع خلال جولة أجراها في شوارع المدينة وأسواقها، الى أهم مطالب مواطنيها وسُبل حل ما يواجههم من مصاعب أو نقص في الخدمات البلدية، ووجّه رئيس مجلس الوزراء، الدوائر المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة، لأجل الإسراع بتلبية الاحتياجات اليومية والخدمات الأساسية لأهالي المدينة.

كما حثّ الأجهزة والحكومة المحلية على بذل أقصى الجهود، خدمة لأهالي المدينة والعمل على تجاوز المعوّقات الروتينية واختزال الزمن، في سبيل أداء أفضل يتناسب مع حجم التضحيات التي قدّمتها المدينة التي كانت هدفاً للإرهاب المندحر.

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