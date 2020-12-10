جهاز صغير يعقم هاتفك من البكتيريا والجراثيم

2020/12/10 | 16:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أثبتت الدراسات أن هاتفك يمكن أن يحتوي على بكتيريا أكثر 18 مرة من الحمامات العامة.



وسنعرفك اليوم على جهاز ذكي يمكن أن يقوم بتعقيمه من أجلك.

يحافظ على صحتك

بينما يركز معظمنا على الحفاظ على نظافة أيدينا، غالبًا ما يتم إهمال هواتفنا المحمولة، مما يترك البكتيريا تزدهر بحرية عليها.



ومن الحلول التقنية المطروحة لمواجهة هذا الأمر، جهاز صغير يستخدم ضوء UV-C لتطهير الهاتف إسمه PhoneSoap، مما يقضي على 99.9٪ من الجراثيم الشائعة ويحافظ على صحتك في النهاية.



يذكر أنه لم يتم إختبار PhoneSoap ضدCOVID-19 ، ومع ذلك، يعتبر طريقة جيدة لتقليل التعرض للبكتيريا التي قد تؤثر على صحتك وتضعف جهاز المناعة لديك.

طريقة العمل

يتميز PhoneSoap بتصميم بسيط ولكنه فعال.



فهو يبدو كصندوق صغير مستطيل الشكل، مما يجعله بحجم مثالي للإحتفاظ به على بجانب السرير أو في مكتبك أو حتى في المطبخ.



ولإستخدام الجهاز قم بتوصيل سلك الطاقة المرفق بمقبس كهربائي، وضع هاتفك داخل الجهاز وأغلقه.



وبمجرد الإغلاق، سترى إشارة تشبه صاعقة البرق تتحول إلى اللون الأزرق.



وهذا يعني أن عملية التطهير بدأت.



وبعد عشر دقائق، سينطفئ الضوء وسيكون هاتفك نظيفاً معقماً وجاهزاً للإستخدام.

يبيد الجراثيم والبكتيريا

تأتي عملية التنظيف على شكل ضوء UV-C داخل الجهاز، عبارة عن مصباحان قويان للأشعة فوق البنفسجية.



وهذا الضوء يبيد الجراثيم ويكسر الحمض النووي للبكتيريا السيئة بحيث لا يعود بإمكانها العيش أو التكاثر.



ويساعد تصميم الجهاز في تحقيق التطهير بزاوية 360 درجة، لذلك حتى الشقوق الصغيرة التي يصعب الوصول إليها في هاتفك ستكون نظيفة.

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