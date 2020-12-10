أسعار النفط ترتفع 1.5% مع تطورات لقاح كورونا

2020/12/10 | 16:46 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت أسعار النفط بنحو 1.5 بالمائة خلال تعاملات اليوم الخميس، مع التفاؤل بشأن لقاح كورونا.

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