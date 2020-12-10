2020/12/10 | 16:46 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أبقى البنك المركزي الأوروبي على معدلات الفائدة الرئيسية دون تغيير، لكنه عزز برنامج شراء الأصول بمقدار 500 مليار يورو ( 605 مليار دولار).

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المركزي الأوروبي يوسع برنامج شراء السندات لـ1.85 تريليون يورو) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المركزي الأوروبي يوسع برنامج شراء السندات لـ1.85 تريليون يورو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).