الاعرجي والضاري يبحثان الوضع الأمني في حزام بغداد

2020/12/10 | 16:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم الخميس، مع الأمين العام لحزب المشروع الوطني العراقي جمال الضاري، الوضع الأمني في حزام بغداد، ودور الأجهزة الأمنية في الحفاظ على أمن المواطن.

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، في بيان صحفي، ان “مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، استقبل ، بمكتبه اليوم الخميس، الأمين العام لحزب المشروع الوطني العراقي، الشيخ جمال الضاري”، مبينا انه “جرى خلال اللقاء استعراض الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد، وتبادل وجهات النظر حول الرؤية المستقبلية للعراق، في ظل ما تشهده الساحة العراقية من حراك حثيث، للارتقاء بواقع المواطن على جميع المستويات”.

وثمّن الضاري، بحسب البيان، “دعوة الأعرجي، إجراء حوار حقيقي وبنّاء يشترك فيه جميع العراقيين، من نخب ومتظاهرين وقوى سياسية، للخروج برؤية موحدة تجنب البلد المخاطر وتضعه على الطريق الصحيح، مبينا أن دعوة الأعرجي قد وضعت اليد على الجرح، ويجب أن تفعّل على أرض الواقع”.

كما بحث اللقاء، “الوضع الأمني في حزام بغداد، ودور الأجهزة الأمنية في الحفاظ على أمن المواطن، إلى جانب التأكيد على أهمية تعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية في تنفيذ واجباتها”.

وأكد الأعرجي أن “المرحلة الراهنة تتطلب تضافر جهود الجميع، للعبور بالبلد الى مستوى يليق بتضحيات العراقيين وصبرهم، ويحفظ هيبة الدولة وسيادة القانون”.

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