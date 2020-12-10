الشيخ جمال الضاري والأعرجي يبحثان مستجدات الأوضاع الأمنية والسياسية

2020/12/10 | 16:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي مع الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري مستجدات الأوضاع الأمنية والسياسية في العراق.

وشدد الجانبان على أهمية تأمين حزام بغداد ودور الأجهزة الأمنية في الحفاظ على أمن المواطن والتأكيد على تعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية في تنفيذ واجباتها، في ظل ما تتطلبه المرحلة الراهنة من تظافر لكافة الجهود بما يحفظ هيبة الدولة وسيادة القانون.

وثمّن الشيخ جمال الضاري دعوة الأعرجي إجراء حوار حقيقي يشترك فيه جميع العراقيين، من نخب ومتظاهرين وقوى سياسية، للخروج برؤية موحدة تضع البلاد على الطريق الصحيح.

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