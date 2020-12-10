في ذكرى النصر على داعش.. حقوق الانسان تجدد الدعوة بالاستمرار في اعمار المناطق المتضررة

2020/12/10 | 16:53 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدرت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، بياناً بمناسبة الذكرى الثالثة لاعلان النصر على داعش الارهابي، فيما جددت الدعوة للحكومة والجهات الانسانية بالاستمرار في اعمار المناطق المتضررة.وقالت المفوضية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تمر علينا الذكرى الثالثة ليوم النصر العراقي الكبير على عصابات داعش والارهاب ، والذي يتزامن …

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