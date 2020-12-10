إنخفاض كورونا في العراق.. تسجيل 1380 إصابة جديدة

2020/12/10 | 16:53 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، الموقف الوبائي اليومي لفيروس كورونا في العراق، حيث سجلت 2121 حالة شفاء و 1380 إصابة جديدة، فضلا عن 25 حالة وفاة.

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