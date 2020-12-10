القبض على متهم بالاتجار بالبشر ومهرب للمشتقات النفطية في بغداد

2020/12/10 | 16:53 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، القبض على متهم بالاتجار بالبشر واخر مهرب للمشتقات النفطية في العاصمة بغداد.وذكر بيان لوكالة الاستخبارات تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفارز مديرية استخبارات بغداد تمكنت من القاء القبض على متهمين اثنين بعد تشكيل فريق عمل مختص ونصب كمينين محكمين لهما”.وأشار الى انه “ألقي …

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