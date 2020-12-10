الاطاحة بامرأة خطفت فتاة وآخر سرق 10 ملايين دينار في بغداد

2020/12/10 | 16:56 - المصدر: الفرات نيوز

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تمكن مكتب التاجي لمكافحة الإجرام احد مكاتب مدير مكافحة إجرام بغداد التابع الى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة بعد ورود معلومات حول وجود حادث خطف فتاة شمال العاصمة بغداد ، فتم على الفور المباشرة بالتحري وجمع المعلومات وتنسيق الجهود التي أثمرت بالتوصل الى المتهمة وبعد استحصال الموافقات القضائية تم القبض عليها ، واعترفت بقيامها بجريمة الخطف بالاشتراك مع متهمين آخرين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وفق أحكام المادة (٤٢٢) ق.ع ، كما قامت قوة من مكتب البياع لمكافحة الإجرام بتعقب متهم والقبض عليه لقيامه بسرقة مبلغ 10 ملايين دينار من احد الأشخاص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم وفق المادة ٤٤٦ من قانون العقوبات .

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