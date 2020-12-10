النقل توقع محضراً مشتركاً مع شركة نفطية بشأن أرصفة ميناء خور الزبير

2020/12/10 | 16:56 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- { بغداد : الفرات نيوز} بحثت وزارة النقل اليوم الخميس مع شركة خطوط الأنابيب النفطية الامور العالقة وتوقع محضر لتنظيم العمل بأرصفة ميناء خور الزبير

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