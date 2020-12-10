نائب كردي: مسعود بارزاني أعطى أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين

2020/12/10 | 16:59 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/السليمانية…

اتهم رئيس كتلة المستقبل الكردية والنائب في البرلمان سركوت شمس الدين، الخميس، زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني باعطاء أوامر اطلاع النار على المتظاهرين.

وقال شمس الدين في تغريدة على تويتر إن “استقبال بارزاني لمن أطلق النار على المتظاهرين، له دلاله بأن من أعطى الأوامر بالاعتداء على المتظاهرين هو بارزاني نفسه”.

وأضاف أنه “بدلا من يوجه بارزاني بمحاسبة من اعتدى على المتظاهرين يقوم باستقبال من اعتدى عليهم، وهذا يؤشر على أن زعيم الحزب هو من كان وراء الاعتداء، الذي ذهب ضحيته العشرات من الشهداء والجرحى”.

وتشهد محافظة السليمانية تظاهرات في مدن مختلفة منها لليوم السادس على التوالي، سقط خلالها 9 شهداء وأكثر من 25 جريحا، نتيجة إطلاق النار من قبل المقرات الحزبية على المحتجين.



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