تولر بمناسبة هزيمة داعش: ننتقل الآن إلى المرحلة الثانية

2020/12/10 | 17:02 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قال السفير الأميركي ماثيو تولر، الخميس، إنه لا بد من ضمان هزيمة "داعش" بشكل دائمي، فيما أكد أن بلاده تعمل الآن ضمن مرحلة جديدة تتلخص بتقليص وجودها العسكري في العراق.

وأضاف تولر، في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (10 كانون الأول 2020)، أنه "تُصادف اليوم، الــ 10 من شهر كانون الاول، الذكرى السنوية الثالثة لهزيمة داعش اقليمياً، والتي أسفرت عن تحريرِ أكثر من 8 ملايين عراقي وسوري كانوا يعيشون في السابق تحت سيطرته"، مضيفا كذلك "يُعتبر هذا اليوم تذكيراً أيضاً بضرورة أن نظل يقظين لضمان أن هزيمة داعش هي هزيمة دائمة، وأنه لن يعود مرةً أخرى لتهديد الانسانية".

وتابع، "واليوم نقدم صلواتنا ودعواتنا لمن سقطوا وهم يناضلون لتحرير العراق من قبضة داعش، فلن تُنسى تضحياتهم.



نتذكر أيضًا أولئك الذين فقدوا أصدقائهم وأفراداً من أسرهم ومنازلهم.



على الرغم من كل هذه التضحيات الجسيمة، فإننا نتطلع بأملٍ إلى المستقبل".

وهنأ السفير الأميركي، "قوات الأمن العراقية التي حققت، مع الولايات المتحدة وشركائها الآخرين في التحالف، تقدمًا استثنائيًا في تقليص قدرات داعش، مما يضمن استمرار الضغط على داعش لضمان هزيمته الدائمة مع توفير فرصة لاستقرار وازدهار المناطق المُحررة".

وقال تولر، "نحن ننتقل إلى المرحلة التالية من مهمتنا في العراق، حيث تُقلص الولايات المتحدة وجودها العسكري بينما تأخذ قوات الأمن العراقية زمام المبادرة بشكلٍ متزايدٍ في القتال ضد فلول داعش.



سيستمر التحالف في تقديم المشورة والمساعدة لعمليات قوات الأمن العراقية ضد داعش بناءً على طلب حكومة العراق".

وأكد أن "التزام الولايات المتحدة راسخاً تجاه الشعب العراقي، سوف نستمر في الوقوف مع الشعب العراقي في خلق عراقٍ آمنٍ ومستقرٍ ومزدهر".

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